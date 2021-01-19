Потенциальный госсекретарь США высказался о «Северном потоке — 2»

https://static.news.ru/photo/9b147620-5ab8-11eb-a141-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

Избранный президент США Джо Байден разделяет мнение ряда американских сенаторов о том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «плохой идеей», заявил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен.

Блинкен добавил, что ему необходимо будет проконсультироваться с Байденом и «посмотреть» действующее законодательство, чтобы понять, как США могут помешать завершению строительства, передаёт РИА Новости.

По словам потенциального госсекретаря, Соединённые Штаты будут пытаться убедить зарубежных партнёров прекратить поддерживать строительство «Северного потока — 2».

Но если это не сработает, нам придётся серьёзно рассмотреть инструменты, которые ещё не привлекали <...> Знаю, что он [Байден] хотел бы, чтобы мы использовали все средства убеждения, которые у нас есть, чтобы убедить наших друзей и партнёров, включая Германию, не продвигать дальше [«Северный поток — 2»], — подчеркнул Блинкен.

«Северный поток — 2» свяжет Россию и Германию двумя нитками газопровода. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

19 января американские власти внесли в санкционный список трубоукладчик «Северного потока — 2» «Фортуна» и его владельца. Ограничения введены в соответствии с законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), сообщает Минфин США.

Как писал NEWS.ru, первая немецкая компания отказалась от участия в проекте «Северный поток — 2» из-за страха перед возможным введением санкций от американской стороны. Таким предприятием стала Bilfinger SE, занимающаяся строительством и инжинирингом. Также швейцарская компания Zurich Insurance Group перестала оказывать подпадающие под санкции США страховые услуги, связанные с проектом строительства «Северного потока — 2»