Посол в Анголе заявил, что санкции не скажутся на добыче алмазов АЛРОСА

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Посол России в Анголе Владимир Тараров заявил, что западные санкции против АЛРОСА не скажутся на проектах по добыче алмазов с участием российской компании в стране. По словам дипломата, алмазная отрасль в Анголе начала развиваться при участии России, пишет РИА Новости.

Затем возникло местное предприятие Catoca, его акционером является АЛРОСА. На данный момент у российской компании 41% акций, обсуждается дальнейшая добыча и расширение доли российского предприятия. К тому же, местный бизнес благодарен России, которая поддержала экономику Анголы в трудные времена.

Я недавно разговаривал с руководством, которое занимается, контролирует в том числе алмазную отрасль. Они сказали, что мы благодарны АЛРОСА за то, что она пришла в трудные для нас времена, что они нам помогали и до сих пор не отказывают в сотрудничестве, поэтому будем искать различные варианты и выходы, чтобы продолжать инвестиции, продолжать их финансирование и решить вопрос с реализацией алмазов, — пояснил российский посол.

Тараров добавил, что изначально в разрушенную войной Анголу никто не хотел вкладывать деньги. Отказался даже такой гигант, как De Beers.

Мы на этот шаг пошли потому, что у нас были особые отношения с этой страной. Они это помнят, знают и ценят, и это сейчас отражается на наших отношениях, — сказал дипломат.

Тараров отметил, что алмазы очень востребованы, поэтому для их сбыта могут быть и другие рынки кроме тех, которые ввели санкции. Что касается Анголы, то власти страны «не драматизируют» ситуацию. Они заверяют российских партнёров, что обязательно найдутся выходы и по финансовым потокам, и по сбыту продукции.

Поэтому как работали, так и будем работать. И даже, вы знаете, в какой-то степени санкции даже укрепили отношения между нашими компаниями, которые работают в алмазной отрасли, — отметил посол.

Ранее посол России в Анголе Владимир Тараров заявил, что Запад оказывает серьёзное давление на страны Африки, требуя осудить действия России на Украине. При этом прибегают к шантажу и угрозам, что аморально.