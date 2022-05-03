Посол в Анголе заявил о требованиях Запада к Африке осудить Россию Посол в Анголе Тараров: Запад шантажирует страны Африки, требуя осудить Россию

Фото Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Посол России в Анголе Владимир Тараров заявил, что Запад оказывает серьёзное давление на страны Африки, требуя осудить действия России на Украине. При этом прибегают к шантажу и угрозам, что аморально, отметил он в беседе с РИА Новости.

Они просто угрожают, шантажируют. Этот шантаж, ещё раз подчеркну, аморален. Страны [Африки] едва сдерживаются, чтобы противостоять, — рассказал Тараров.

Он добавил, что давление оказывается, в том числе на Анголу. Однако в Луанде заявляют о стремлении содействовать установлению мира.

Также Тараров напомнил о голосовании 7 апреля в Генеральной Ассамблее ООН, когда была принята антироссийская резолюция. Тогда только восемь стран Африки проголосовали против неё.

Практически все африканские страны проголосовали нейтрально, то есть воздержались. Это означает, что они не поддержали эту резолюцию. Но не посмели против проголосовать, потому что давление было чрезвычайным, — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что ситуация на Украине стала пороховой бочкой на ещё одной арене соперничества между Москвой и Западом — на Африканском континенте. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что очередной саммит Россия — Африка «находится в процессе подготовки» и что необходимо только согласовать дату и формат, которые были бы удобны для всех глав государств.