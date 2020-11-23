Пошлины на экспорт зерна — потеря рынков и ухудшение репутации России

Введение пошлины на экспорт зерна может помочь в сдерживании цен на сырьё, однако данный регулирующий механизм может спровоцировать и негативные последствия для развития компаний, заявил NEWS.ru зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов. Перед этим крупные отечественные ассоциации производителей продуктов питания обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с призывом обдумать введение пошлины на экспорт зерновых. Такой шаг, на их взгляд, позволит снизить цены на сырье. При поступлении обращения отраслевых союзов Минсельхоз комплексно рассмотрит его, принимая во внимание позицию всех заинтересованных сторон, сообщили NEWS.ru в министерстве.

По данным газеты «Ведомости», которая ссылается на копию письма ассоциаций, в числе производителей продуктов, подписавших обращение, фигурируют Национальная мясная ассоциация, «АСКОНД» («Объединённые кондитеры»), ассоциация «Русская мука», Национальный союз свиноводов и другие.

Ранее Минсельхоз РФ в целях сдерживания цен в интересах отечественных мукомолов и животноводов выступил с предложением в текущем сезоне, который длится с июля 2020 года по июнь 2021 года, ограничить экспорт зерновых при помощи квоты: с 15 февраля по 30 июня можно будет вывезти не более 15 млн тонн пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя. Кроме того, ведомство предложило ограничить и самих экспортеров: доля компаний в отгрузках в указанный период должна быть не выше, чем в июле — декабре 2020 года.

По мнению авторов письма, квота является недостаточно эффективным механизмом, который в лучшем случае лишь стабилизирует цены на исторических максимумах, а в худшем приведёт к тому, что зерно снова подорожает из-за активизации экспортёров.

Dirceu Portugal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Введение пошлины на экспорт зерна действительно может помочь в сдерживании цен на сырьё, однако данный регулирующий механизм может спровоцировать и негативные последствия для развития растениеводческих компаний. Введение квот в данном случае тоже не панацея. Вопрос должен быть детально проработан и решён с учетом интересов всех игроков рынка: и экспортёров, и производителей, которые закупают зерновые в качестве сырья для своей продукции. Дмитрий Леонов зампред правления «Руспродсоюза» зампред правления «Руспродсоюза»

В Минсельхозе России с мнением Леонова в целом согласны. Как объяснили NEWS.ru в ведомстве, инициатива по установлению ненулевой экспортной пошлины требует тщательной проработки с учётом баланса интересов всех участников рынка АПК.

При этом Минсельхоз России реализует и планирует применение ряда регулирующих мер, которые уже доказали свою эффективность. В частности, во второй половине сезона планируется введение экспортной квоты, что позволит стабилизировать ценовую ситуацию на рынке зерна, — сказали в министерстве.

Как объяснил директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Анатолий Тихонов, подписанты письма в Минсельхоз — крупные холдинги, в первую очередь, производители свинины. У них свой интерес, который не учитывает позицию растениеводов. Если не будет спроса на зерно, то, конечно, цены будут ниже, говорит специалист.

Производители будут продавать по любой цене — лишь бы взяли, потому что, во-первых, зерно имеет ограниченный срок хранения, а во-вторых, у растениеводов ограниченный ресурс по времени. Сейчас им уже нужно готовиться к посевной, закупать удобрения и так далее, плюс нести текущие расходы — платить зарплату, делать отчисления в различные фонды. На рынке сложилась какая-то удивительная ситуация, на мой взгляд. У нас в этом году рекордный урожай зерновых — почти 135 млн тонн. Наши потребности вдвое ниже. Для обеспечения внутреннего рынка, в том числе и кормами наших животноводов, столько зерна не надо. В то же время есть логистические ограничения по вывозу зерновых. Мы не можем пропустить через наши ворота больше, чем 60 млн тонн в год — это уже исторически определено. Анатолий Тихонов директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ РАНХиГС) директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ РАНХиГС)

То есть, с одной стороны, у нас очень много зерна, а волатильность рубля определяет привлекательность экспортных цен, с другой — существуют логистические ограничения для экспорта. Все эти факторы влияют на дисбалансировку внутренних цен, отмечает директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности.

Обращаться к правительству с просьбой ввести пошлины на экспорт зерновых, на его взгляд, «близко к понятию „отраслевой эгоизм“ и очень похоже на скрытый призыв к поддержке тех подписантов, которые инициировали данное обращение».

В свою очередь, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов полагает, что замена квот на пошлины несущественно отразится на ценах большей части зерновых культур, используемых для производства кормов, мяса и иного сырья для производства продовольственных товаров. Возможно, за исключением сырья для мукомольной промышленности, основным сырьём для которой является пшеница — основа экспорта зерновых.

Dirceu Portugal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Замена квот на пошлины может привести к потере некоторых рынков зерна не только по причине повышения цен, но и ухудшения репутации России как надёжного экспортера зерна. Пошлина не является самым надёжным инструментом рыночного механизма. Высокие пошлины, способные снизить цены на зерно на внутреннем рынке, могут подорвать перспективы развития зернового хозяйства России и её экспортную политику, не оказав значимого влияния на развитие производства мяса, молока и иной продукции АПК. Ибрагим Рамазанов профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова

Кроме того, отмечает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова, рост цен и падение производства мяса (в первую очередь, говядины) наблюдались и в периоды, когда урожаи были высокими, а цены на зерно низкими. Причины, скорее всего, заключаются не в ценах и пошлинах на зерно, а в институциональных переменах и слабой инфраструктуре развития этих отраслей, подозревает Рамазанов.

Поэтому, во всей этой ситуации, невмешательство государства кажется наиболее логичным шагом, считает эксперт узкоспециализированного издания «Агровестник» Михаил Дмитриев.

Для государства все участники рынка одинаково важны — и экспортеры, и переработчики, и потребители. На мой взгляд, в ограничении экспорта заинтересованы прежде всего производители свинины, мяса птицы, где зерно занимает значительную часть рационов кормления. Для животноводов это сырьё. Но, безусловно, для производителей зерна это негативный момент, потому слабый рубль очень благоприятствует экспортёрам. Михаил Дмитриев эксперт узкоспециализированного издания «Агровестник» эксперт узкоспециализированного издания «Агровестник»

Если раньше этот эффект, возможно, нивелировался бы необходимостью закупать импортное оборудование для выращивания и уборки зерновых, то последнее время отечественное машиностроение стало производить технику хорошего качества, подчёркивает эксперт. Именно в производстве зерна есть развитое отечественное семеноводство. Поэтому, безусловно, производители зерна сейчас находятся в режиме комфорта. И невмешательство государства вполне логично. Попытка введения пошлины привела бы к ограничению одних в пользу других, опасается аналитик.

Другой вопрос, отмечают опрошенные специалисты, что птицеводы и свиноводы, нарастив производство на волне импортозамещения, столкнулись с проблемой перепроизводства, падения цен и даже некоторые производители вынуждены были уйти с рынка. Безсловно, перед ними стоит острый вопрос маржинальности бизнеса, и они вынуждены работать над себестоимостью.

В настоящее время правительство ставит задачу ввести в оборот 12 млн га земель. Лучшее, что может сделать государство для производителей животноводческой продукции, — активно способствовать выходу на внешние рынки: помощь властей может выражаться в расширении списка экспортёров.

Анатолий Тихонов из РАНХиГС отмечает, что повышение пошлин может нанести урон имиджу нашей страны как крупнейшему мировому экспортёру, поскольку любое ограничения означают соответствующие нарушения уже заключенных контрактов. Репутация ненадёжного поставщика откликается тем, что наши партнёры при покупке российской продукции просят дисконт как плату за риски.

В этом контексте правительству было бы целесообразнее подумать о возрождении зерновых интервенций. Этот инструмент достаточно хорошо балансировал и внутренние цены, потому что он, во-первых, отсекал от рынка излишки продукции, во-вторых, обеспечивал хранение определённого запаса на случай катаклизмов. Это было бы предпочтительнее, чем прямое субсидирование отдельных сельскохозяйственных отраслей, — резюмировал экономист.

В любом случае, поясняет директор Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Евгения Серова, те ограничения, о которых попросили ассоциации, будут мерой краткосрочного снятия проблемы. Запрошенная корректировка просто откладывает назревшую проблему на потом. А с точки же зрения развития сектора это неэффективное предложение, убеждена Серова. Подобные предложения приводят лишь к нервозности на рынке — как на российском, так и на международном, заключила директор Института аграрных исследований НИУ ВШЭ.