Партнёр «Северного потока — 2» дал совет Украине

https://static.news.ru/photo/974d5ff2-c6bf-11eb-be66-96000091f725_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле решил дать совет Киеву. Партнёр «Северного потока — 2» заявил, что Украина должна предложить «Газпрому» хорошие условия транзита газа в Европу, а не мешать реализации проекта. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Он считает, что при таком раскладе российская компания рассмотрит предложение и Киев получит шанс конкурировать с Москвой в вопросах поставок газа.

Нельзя выиграть конкуренцию, не вступая в борьбу, — подчеркнул Зееле.

Проект включает строительство двух ниток мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Трубопровод пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. «Северный поток — 2» реализован на 95%. Против строительства активно выступают США. Тем не менее глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами.

Как ранее заявил вице-премьер России Александр Новак, в правительстве РФ ожидают, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено до конца 2021 года.