«Отличная возможность для спекуляций»: экономист о падении курса евро Экономист Надоршин заявил, что падение курса евро к доллару ничего не даст России

Фото: Shutterstock

Главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин заявил NEWS.ru, что падение евро к доллару ничего не дает России. Однако валютные спекулянты смогут на этом подзаработать, отметил специалист.

Стоит отметить, что евро сейчас, на ближайшие полгода, — это довольно неплохой валютный кейс, если говорить о возможностях спекуляции на разнице в курсах. И валютные спекулянты, по моему мнению, на данный момент являются абсолютным благом, так как наше правительство при всех принимаемых им мерах не способно достаточно оперативно поддерживать волатильность на этом рынке, — заявил Надоршин.

Он добавил, что в России присутствует недобросовестная конкуренция по многим направлениям, именно поэтому цены на товары абсолютно не соответствуют официальному курсу.

И если в том же «Алиэкспрессе» мы видим, что ряд товаров можно реально купить дешевле, чем в феврале, то в рознице мы видим заоблачно задранные цены, — заявил Надоршин.

Сегодня днем доллар впервые с 2002 года стал дороже евро после дaнных по рекордной инфляции в США. Отмечается, что показатель достигал $0,9999 за €1.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев ранее выразил удивление от курса евро и доллара. Губерниев недоумевает, почему в рублях вещи стоят дороже, чем должны были бы исходя из действующего курса доллара.