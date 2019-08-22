Экономисты назвали «половинчатой мерой, в меньшей мере отражающей реальные потребности общества», предложение депутата Государственной думы Виктора Зубарева снизить налоговую ставку для физических лиц с 13 до 4% для многодетных матерей. News.ru пообщался со специалистами и выяснил возможные причины подобной инициативы.

Виктор Зубарев, как пишет «Российская газета» , базирует свою инициативу на недавно озвученных вице-премьером правительства России Татьяной Голиковой данных. Так, согласно её цифрам, свыше 50% российских многодетных семей живут в бедности. По данным Росстата за 2017 год, самый высокий уровень бедности — 52,2% — приходится именно на детей, живущих в многодетных семьях. Почти 30% детей до 18 лет живут в семьях с доходом ниже прожиточного минимума.

Кроме того, депутат напомнил о последнем опросе ВЦИОМа, который показал, что больше 50% российских семей имеют незакрытый кредит. По мнению Зубарева, в такой ситуации было бы справедливо поддерживать многодетных матерей, которые вынуждены «нести эту ношу только на своих плечах». Одним из его предложений стало снижение ставки НДФЛ с 13 до 4%.

Экономист Михаил Делягин в беседе с News.ru сказал, что данное предложение учитывает, что в сегодняшней российской реальности каждый ребёнок представляет собой резко возрастающую угрозу повышения бедности и даже нищеты. Однако, по его мнению, это неудовлетворительная мера.

Этот шаг мне представляется недостаточным, представляется вынужденной извращённой реакцией на необходимость [снизить] агрессивность шкалы подоходного налога, который осознаётся всеми, — отметил эксперт.

Виктор Зубарев duma.gov.ru

Делягин считает, что предложение Зубарева преследует две основные цели: стимулирование рождаемости и стимулирование занятости среди многодетных матерей.

При этом важно, что с точки зрения поощрения рождаемости это очень слабый инструмент. Потому что всё равно вы хоть и ниже на девять процентных пунктов, но платите подоходный налог. Если у вас низкая заработная плата, это особой роли не играет, — рассудил эксперт. — А реальной поддержкой рождаемости была бы прямая выплата нормальных детских пособий, на которые можно содержать и воспитывать ребёнка. Как это всегда было у нас, и как это есть во всём мире.

Вслед за этим Делягин выдвинул собственное предложение — обнуление подоходного налога. При этом такая мера должна распространяться не только на тех, кто имеет доход ниже прожиточного минимума, то есть относящихся к категории «нищий», но и к категории «бедный», считает специалист.

Также эксперт предлагает увеличить период предоставления пособия по уходу за ребёнком.

Должно быть не просто пособие до трёх лет, на которое можно воспитывать ребёнка, должно быть пособие до 18 лет, на которое можно нормально воспитывать. Разумеется, с учётом нужд, — пояснил Делягин.

По его мнению, 80% россиян должны иметь право претендовать на такое пособие, потому что они находятся в положении бедности.

Если вы хотите, чтобы в стране сохранялось население, чтобы страна не превращалась в Северный Таджикистан или Западный Китай, тогда извольте платить достойные пособия. Потому что материнский капитал — это издевательство и профанация. И это не поддержка населения, а поддержка банков, — резюмировал экономист.

Руководитель Центра политических исследований Василий Колташов согласился с предложением Делягина. Он считает, что пособия до 18 лет — это необходимая мера, потому что «в наших условиях взросление происходит очень медленно, тем более что очень долго нужно учиться».

К пособиям адресным я отношусь плохо, к пособиям, которые будут гарантированы всем семьям в принципе при заявке на предоставление помощи, я отношусь положительно, — заявил Колташов.

Сергей Булкин/News.ru

Возвращаясь к инициативе депутата Зубарева, экономист заявил, что это хоть и правильная, но «половинчатая мера». Он также озвучил предложение по отмене налогов на доходы физических лиц для всех граждан, чей заработок ниже 50 тыс. рублей, с оговоркой — для тех, у кого есть дети.

К сожалению, одна из главных и серьёзнейших причин бедности в России состоит в том, что люди, сами того не подозревая, слишком много налогов тянут на себе, — заявил Колташов. — Налоги изымают очень много денег, и дело не исчерпывается женщинами. Все семьи с детьми в принципе должны попадать в режим налоговых льгот, то есть быть избавленными от 13%-го налога вообще и, возможно, ещё получать скидку при социальных отчислениях.

По мнению специалиста, семьи с детьми уже вносят серьёзный вклад в развитие страны тем, что обеспечивают воспроизводство трудоспособного населения.

Начинать нужно с того, чтобы оставить заработанные деньги людям. А дальше уже вступает режим пособий, — подытожил Колташов.

Эксперты сходятся во мнении, что предложение Зубарева лишь отчасти выполнит поставленные перед ним задачи — снизить угрозу «соскальзывания» многодетных семей за черту бедности.

Напомним, что, согласно данным опроса Райффайзенбанка, девять из десяти российских семей, воспитывающих нескольких детей, рассматривают возможность приобрести квартиру в ипотеку в ближайшие пять лет.