Опять двадцать пять: как Центробанк борется с инфляцией

В пятницу Центральный банк ожидаемо для большинства аналитиков повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — с 6,5% до 6,75%. И хотя двузначную ключевую ставку в обозримом будущем регулятор исключает, нынешнее повышение может оказаться не последним и даже не предпоследним. Таким образом Банк России продолжает бороться с инфляцией, которая никак не желает замедляться. Получится ли у ЦБ существенно притормозить рост цен — ещё вопрос, а вот кредиты однозначно станут дороже и недоступнее и для бизнеса, и для граждан.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую процентную ставку до 6,75% годовых.

В пресс-релизе по итогам заседания ЦБ отметил, что во втором квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня и «возвращается на траекторию сбалансированного роста». При этом спрос растёт быстрее по сравнению с возможностями увеличивать выпуск, поэтому давление на цены сохраняется.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остаётся существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учётом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции смещён в сторону проинфляционных, — говорится в документе.

Таким образом, теперь ключевая ставка находится на максимальном с октября 2019 года уровне. Первый шаг по нормализации денежно-кредитной политики ЦБ сделал в марте 2021 года. Тогда он принял решение повысить ставку с исторического минимума в 4,25% до 4,5%. Затем ставка была повышена ещё трижды — в апреле, июне и июле в совокупности на 2% — до 6,5%.

Перед последним заседанием ЦБ Росстат опубликовал неутешительные данные — в августе годовая инфляция составила 6,68%, это максимальный показатель за последние пять лет. Цены на продукты питания выросли ещё сильнее — на 7,7%, а на непродовольственные товары — на 7,97%.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, чтобы вернуть инфляцию в рамки 4%, может понадобиться не одно повышение ключевой ставки.

Мы допускаем возможность дальнейших повышений ставки на ближайших заседаниях, — заявила Набиуллина во время пресс-конференция по итогам заседания ЦБ.

То есть речь идёт не ещё об одном возможном «повышении», а о последующих «повышениях» ставки. Впрочем, до двузначных значений в ближайшем будущем, если верить главе Банка России, дело не дойдёт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В итоговом пресс-релизе ЦБ три принципиальных момента. Первый — это то, что регулятор оставил возможность дальнейших повышений ключевой ставки во множественном числе. Второе — это то, что ни слова не сказано про выплаты школьникам, пенсионерам и силовикам. Третье — это то, что замедление экономического роста подменили на «возвращение на сбалансированную траекторию роста». Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

Набиуллина уверяет, что сентябрьские социальные выплаты пенсионерам и военным на инфляцию в России не повлияют. Хотя скажем прямо: ранее любое повышение доходов граждан ЦБ приравнивал к проинфляционным факторам. Впрочем, этих факторов и теперь достаточно, так что регулятор в своей политике верен себе.

По словам руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана, основная причина повышения ключевой ставки не меняется из года в год — это попытки ЦБ контролировать инфляцию. Хотя всем известно, что сейчас этим в большей степени занимается правительство через заморозку порогов цен на продукты и экспортные пошлины на различные товарные группы, признаёт эксперт.

После выхода неутешительной статистики по инфляции ожидался рост ставки до 7%, а не до 6,75%, но факт того, что она должна была подняться, не оспаривался ещё с конца августа. Решение ожидаемое и со стороны ЦБ логичное, — говорит Коган.

По логике ЦБ, рост ставки должен тормозить инфляцию, но который месяц подряд этого не происходит. Главы экономического блока правительства признают, что внешнюю инфляцию не остановить, поэтому увеличение цен внутри страны всё равно будет происходить до полного восстановления логистических цепочек и ликвидации дефицита всех товарных групп, по которым он образовался в пандемию.

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина cbr.ru

А вот стоимость денег в экономике однозначно вырастет. Кредиты и депозиты прибавят примерно 0,1-0,2% в течение двух-трёх недель, в зависимости от скорости реакции банков на изменение ключевой ставки, отмечает Коган.

Кредиты становятся всё недоступнее, особенно это относится к сфере ипотечного кредитования с учётом роста цен на недвижимость в первой половине текущего года. С 1 октября банки будут вынуждены добавить еще 0,1-0,3% к стоимости денег в качестве надбавки на риск от ЦБ, поэтому рост темпов кредитования определённо затормозится, особенно на фоне выданных в августе 647 млрд рублей розничных ссуд, считает Коган.

Для бизнеса история будет точно такой же, как и для граждан — деньги станут дороже, что замедлит темпы роста выдачи кредитов.

ЦБ оставил себе определённый гандикап на два последних заседания в этом году — на конец октября и начало декабря. Эксперты прогнозируют, что ставка вырастет как минимум до 7%, однако не сбавляющая обороты инфляция может спровоцировать регулятор довести её значение до 7,5%.