https://static.news.ru/photo/3cb26c56-621e-11ea-8c61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Страны ОПЕК потеряли около $500 млн за сутки из-за обрушения нефтяных котировок после провала переговоров по сокращению добычи нефти.

По данным агентства Reuters, при снижении цены на нефть более чем на 30%, учитывая средние показатели добычи стран ОПЕК за февраль, доход членов альянса снизился как минимум на $500 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за четыре года. Это произошло после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Однако против выступили Россия и Казахстан. Таким образом, действие соглашения прекратится 31 марта.

Позднее мировые цены на нефть замедлили темпы падения, отыграв часть утреннего обвала. По состоянию на 17:50 майский фьючерс марки Brent снижался на 19,42%, до $36,44 за баррель, апрельский фьючерс марки WTI — на 18,9%, до $33,45 за баррель.