Нужно ли платить налоги и есть ли законные способы этого не делать

Платить налоги — обязанность каждого гражданина государства. Статья 8 Налогового кодекса РФ гласит, что налог является обязательным, индивидуально безвозмездным платежом, который взимается с физических лиц для финансового обеспечения деятельности. Но не только физлица платят налоги. Кто и за что платит в казну государства, какие налоги платить в 2021 году и можно ли избежать уплаты налогов — подробности в материале NEWS.ru.

О налогах физических лиц: обязательно ли нужно платить налог с продажи имущества

Рассмотрим, какие налоги предусмотрены для физических лиц и нужно ли платить налог с продажи движимого и недвижимого имущества.

Налог на доход физического лица (НДФЛ)

Уплачивается практически со всех доходов гражданина в размере 13% от полученной суммы. Можно ли не платить налоги этого вида? Можно, если они входят в исключения, описанные в ст. 217 НК . К примеру, налогом не облагаются стипендии, гранты, алименты, пособия по безработице, вознаграждения донорам.

Налог на имущество

Плата государству за владение недвижимыми объектами. Чем больше имущества в собственности, тем больше налоговых обязательств. Размер налога зависит от объекта, находящегося в собственности, и его стоимости.

Налог с продажи недвижимости

Налогом облагается доход (разница между стоимостью покупки и продажи) с продажи следующего недвижимого имущества : квартиры, комнаты, дома, гаражи, любые здания, строения и сооружения. Размер стандартный — 13%. Как избежать уплаты налога при продаже квартиры? Налог на недвижимость можно не платить, если:

Вы купили недвижимость до 1 января 2016 г., а также владеете имуществом на момент продажи более трёх лет. Недвижимость была куплена после 1 января 2016 г., а срок владения имуществом — пять и более лет. Стоимость покупки недвижимости была больше, чем стоимость продажи, которая должна быть не менее 70% кадастровой стоимости. Стоимость покупки равна стоимости продажи, а сумма не менее 70% кадастровой стоимости. Избежать уплаты налогов nalog__ru/vk.com

Транспортный налог

Уплачивают владельцы автомобилей или других средств передвижения. На каждое ТС налог рассчитывается отдельно на основании налоговой базы и налоговой ставки. Расчёт размера транспортного налога для своего региона можно произвести на сайте ФНС через специальный сервис.

Какие владельцы не платят налоги на транспорт:

Если ТС не является объектом налогообложения (список ТС, не облагающихся налогом, можно найти в п. 2 ст. 358 ). Если есть право на льготу (для юридических лиц встречается редко, чаще такое право у отдельных социальных групп граждан). Если ТС объявлено в розыск, а также угнано и не возвращено (подпункт 7 п. 2 ст. 358 НК).

Налог с продажи транспортного средства

Налогом облагается разница между стоимостью покупки и продажи автомобиля. Избежать уплаты налога с продажи ТС можно в следующих случаях:

Нет прибыли от сделки. Авто продано по стоимости покупки или дешевле. Владение автомобилем более трёх лет. НДФЛ платить не нужно, если машина была в собственности более трёх лет, даже если продажа авто принесла прибыль. Прибыль с продажи авто составляет не более 250 тыс. руб. Это максимальная сумма налогового вычета. Владелец авто может воспользоваться этой льготой — снизить или обнулить сумму, с которой будет начисляться налог. Если вы не продали, а подарили автомобиль. Если авто досталось в наследство. Нужно ли платить налог с продажи Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Земельный налог

Налог для организаций и физических лиц, являющихся собственниками участков. Порядок уплаты этого налога описан в гл. 31 НК . Не должны платить налог на землю те, кто владеет землёй по праву безвозмездного срочного пользования или является арендатором. Для отдельных социальных групп населения предусмотрены льготы, которые определяются местными муниципалитетами.

Налог с продажи земли

Доход от продажи земельного участка облагается налогом аналогично доходу с продажи недвижимости. Освобождаются от НДФЛ при продаже земли те, кто:

Владел участком более трёх лет (при покупке его до 1 января 2016 г.). Владел участком более пяти лет (при покупке его после 1 января 2016 г.). Продал участок по стоимости равной покупке или дешевле.

Как избежать уплаты налогов предпринимателям

Ответ на вопрос, нужно ли платить налоги с бизнеса, понятен всем. А вот о том, как избежать налогов и какие налоги не платят предприниматели, знают далеко не все. Рассмотрим способы снизить или обойти оплаты по налоговым счетам:

Налоговые каникулы . Для бизнеса на упрощённой системе налогообложения или патенту. Возможно не оплачивать налоги в течение двух налоговых периодов. Регистрация ИП в регионе со льготами. Есть регионы с низкими ставками по налогам для упрощённой системы. Можно даже найти регион со ставкой 0% для бизнеса. Работа на патенте. На патенте налог не зависит от дохода. Если прибыль большая, то налог всё равно будет таким же, как у бизнеса с малой прибылью. Увеличение расходов. С небольшой прибыли и налог будет меньше. Подходит для режимов ОСН и УСН «доходы минус расходы».

Последствия за неуплату налогов

Избежать уплаты налога Allexander Makarov/Russian Look

К сожалению, не всем удаётся платить государству вовремя. Сколько можно не платить налоги и какие последствия за неуплату?

Безнаказанно уйти от налоговой системы невозможно. Если вовремя не платить по налоговым счетам, то будут определённые последствия :

начисление пени за каждый календарный год просрочки. Их размер — около 20% годовых от суммы долга для ООО, около 10% для ИП;

начисление штрафа при неправильном подсчёте налога, при заниженной сумме налога в декларации. За пропуск срока налагаются пени.

При злостном уклонении физического или юридического лица от уплаты налогов, страховых взносов, сборов либо при включении в налоговую декларацию заведомо ложной информации организация или предприниматель могут быть наказаны:

штрафом от 100 тысяч руб. до 300 тысяч руб. либо размером любого дохода за срок от одного до двух лет;

принудительными работами или арестом на срок до года.

За неуплату налогов в особо крупных размерах предусмотрены более серьёзные последствия:

штраф — от 200 тысяч руб. до 500 тысяч руб. либо размер любого дохода за срок от полутора до трёх лет;

принудительные работы или арест на срок до трёх лет.

Сколько можно не платить налоги для получения таких последствий, даже сложно представить. Однако подобных случаев немало. Но при полной уплате долгов по налогам и пени лицо освобождается от уголовной ответственности при условии, что нарушение было выявлено впервые.