Нефть дешевеет после неожиданного доклада Минэнерго США

https://static.news.ru/photo/e16d28e4-b0b1-11ea-8823-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок продолжает падать на торгах 17 июня 2020 года. Углеводороды «пошли вниз» после публикации отчёта Минэнерго США. Ведомство сообщило о неожиданном росте запасов чёрного золота.

За неделю, завершившуюся 12 июня, они увеличились на 1,215 млн баррелей. Бензина — упали на 1,667 млн баррелей, дистиллятов — на 1,358 млн баррелей. Объём нефти на терминале в Кушинге (штат Оклахома) сократились на 2,608 млн баррелей.



Августовские фьючерсы на смесь Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 по Москве достигли отметки в $40,69 за баррель, что на $0,27 (0,66%) меньше результата предыдущей сессии. WTI с поставками в июле на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому моменту упала на $0,36 (0,94%) — до $38,02 за «бочку».

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что добыча сланцеватой нефти в Соединённых Штатах будет восстанавливаться. При этом у РФ нет цели предпринимать какие-то меры борьбы с такой нефтедобычей. По его словам, добыча сократилась на два миллиона баррелей в сутки от пиковых значений. Он отметил, что такая ситуация является нормальной для рынка и нет необходимости препятствовать ей.

Накануне правление по энергетической информации Минэнерго США опубликовало прогноз, согласно которому падение добычи сланцевой нефти в июле 2020 года по отношению к прошлому месяцу составит 93 тысячи баррелей. При этом в июне этот показатель снизился на 1,2% меньше, чем следовало из прогнозов ведомства. Накануне правление по энергетической информации Минэнерго США опубликовало прогноз, согласно которому падение добычи сланцевой нефти в июле 2020 года по отношению к прошлому месяцу составит 93 тысячи баррелей. При этом в июне этот показатель снизился на 1,2% меньше, чем следовало из прогнозов ведомства.

Как писал NEWS.ru, ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае—июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.

Несмотря на это, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44

Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, российским нефтяникам помогли американцы. Скважины останавливать не понадобилось. Мало того, благодаря скачку спроса к концу апреля Urals на мировых рынках впервые за много лет котировалась дороже, чем Brent.

Американские НПЗ начали закупать российскую нефть, несмотря на затоваривание рынка. Это произошло из-за того, что НПЗ не могут работать только на лёгкой сланцевой нефти, предприятия сконструированы под тяжёлые высокосернистые сорта, которые добывают в России и Венесуэле. Однако ещё в январе 2020 года американское правительство ввело санкции против Каракаса.

Правительство Саудовской Аравии поручило Saudi Aramco максимально нарастить нефтедобычу и выбросить сырьё на рынок по рекордно низким ценам — около $10,25 за баррель, ниже котировок Brent.

Россия вышла из «нефтяной войны» победителем, избежав значительных потерь. А Саудовская Аравия проиграла, получив серьёзный кризис в результате сокращения доходов, и с 1 июня 2020 года власти были вынуждены оптимизировать госфинансы.