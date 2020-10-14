О налоговом сговоре стран против манёвров успешных IT-компаний

Налоговые ведомства целого ряда стран выразили готовность договориться о системе налогообложения высокоприбыльных цифровых гигантов, среди которых Google, Facebook, Amazon и другие. Эти компании в последнее время весьма успешно сокращают свою налоговую нагрузку, перенося прибыли в низконалоговые юрисдикции. Именно этой тенденции страны и хотят поставить эдакий «заслон» — государства намерены ввести «глобальный минимум» налогообложения таких компаний.

Данные нововведения, которые могут оказаться тяжёлыми для IT-гигантов, обоснованы необходимостью компенсировать правительствам расходы на борьбу с пандемией коронавируса, цитирует « Коммерсант » документы профильной рабочей группы ОЭСР и G20 (на запросы NEWS.ru эти организации отвечать отказались).

Правительства отреагировали на COVID-19 ростом госрасходов на медицину и беспрецедентной финансовой поддержкой бизнеса, но рано или поздно испытают потребность в возврате этих средств, говорится в рабочем документе.

В ближайшее время можно ждать введение наднационального налогового минимума для компаний-гигантов: он, по задумке, призван решить проблему «отставания» фискальных органов от меняющихся стратегий крупных компаний и наполнить бюджеты, обескровленные пандемией.

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Дополнительные налоговые поступления в результате внедрения новых правил, по оценке чиновников ОЭСР, на первом этапе составят от $100 млрд в год для 150 компаний с нормой прибыли в 25% и до $600 млрд при попадании в фокус налоговых администраций 990 ТНК (транснациональных компаний) с нормой прибыли более 8%.

Заметим, что в упомянутом документе перечислены прежде всего такие IT-гиганты, в распоряжении которых имеются лучшие юристы и специалисты по налогам с широчайшим кругозором и знанием возможностей по оптимизации. Поэтому вряд ли стоит ожидать от них какой-либо неофициальной реакции. Все дальнейшие манёвры с их стороны будут идти в рамках правового поля, объяснил гендиректор First Line Software Александр Поздняков.

Опять же, при таких размерах компаний ведение агрессивного налогового планирования вполне возможно. Но это не «сокрытие прибыли» — это использование возможностей, предоставленных действующим законодательством, в рамках действующих норм. Если нормы изменят, компании, конечно, перестроятся. Александр Поздняков гендиректор First Line Software гендиректор First Line Software

Поэтому, говорит эксперт, не следует прогнозировать какого-либо вида «сокрытия» с учётом пристального внимания к деятельности таких компаний.

Между тем президент НП«Руссофт» Валентин Макаров считает, что главная IТ-четвёрка GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) уже сейчас находится в налоговой тени, собственно, поэтому законодатели в США и ЕС и пытаются заставить их платить хотя бы минимальный фиксированный налог. Очевидно также, что, имея созданный рычаг воздействия на население, политику и социальную сферу, GAFA постарается нивелировать попытки государства заниматься их регулированием, отмечает Макаров.

Кто выиграет в этой борьбе? Даже не знаю. Можно предположить, что предстоит разделение интернет-гигантов на отдельные части таким образом, чтобы они не могли конкурировать с государством за влияние на население и бизнес. Иначе государству их не победить. И Россия здесь не является исключением. Мы все гордимся нашими лидерами Интернета, которые обеспечили паритет с GAFA по уровню влияния на наше население. Но и с ними государству придётся договариваться о таком соотношении сил, при котором государство останется действенным регулятором, а интернет-компании — участниками рынка, но не более того. Валентин Макаров президент «Руссофт» президент «Руссофт»

На самом деле эксперты говорят, что данное решение во многом носит справедливый характер, ведь не все доходы в той же Российской Федерации идут через российское подразделение иностранных компаний, часть уходит напрямую на Запад, уточняет глава «ТК Дэйли» Денис Кусков. Другие же компании, такие как Facebook, Netflix, Amazon, никаким образом не представлены юридически в России, хотя при этом оказывают свои услуги. На взгляд специалиста, «весьма целесообразно установить определённый минимум, который компании должны вносить в бюджет того или нового государства, и касается это не только России».

По словам Александра Позднякова, налоговые службы большинства стран работают сегодня над справедливым распределением налогообложения для трансграничных компаний и операций.

Если говорить простым языком, каждая страна, когда она является «участником» процесса создания добавленной стоимости, работает над тем, чтобы налоги в соответствующем размере были уплачены в её юрисдикции. Это вполне естественный процесс. Мир в плане налогообложения становится всё более прозрачным — исчезают какие-то территории типа «налоговый рай» постепенно, не быстро, но довольно последовательно. В случае если весь бизнес (генерация прибыли) был построен только на том, что прибыль могла возникнуть только при наличии такого «налогового рая», тогда бизнесу действительно будет очень тяжело перестроиться, — подчеркнул аналитик.

Правда, при этом Поздняков допускает, что «многие крупные компании построили свой бизнес таким образом, что он останется вполне устойчивым и жизнеспособным при любом развитии ситуации».