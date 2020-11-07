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Экономика

Нефть дорожает на 3% на бирже в Лондоне

06:05, 09 ноября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в январе 2021 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне росла на 3,04% — до $40,65 за баррель. Похожий рост демонстрировала и нефть WTI.

Её фьючерсы росли на 3,31% и находились на отметке $38,73 за баррель.

Об этом утром (на 04:16 мск) 9 ноября свидетельствовали данные торгов, которые подтверждали, что котировки пошли вверх на фоне завершения подсчётов на выборах президента США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что государства — лидеры ОПЕК обеспокоены возможными проблемами в нефтяной отрасли из-за победы кандидата от демократов Джо Байдена на выборах президента США. По мнению экспертов, его внешняя политика может сорвать соглашение ОПЕК+ по снижению объёмов добычи углеводородов из-за пандемии коронавируса.

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