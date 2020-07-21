Нефть подорожала на фоне итогов саммита ЕС

https://static.news.ru/photo/cc57d646-cb6b-11ea-b4bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Terry Eggers/Global Look Press

Мировые цены на нефть выросли более чем на 3% на волне общего оптимизма на рынках. На оптимистичные настроения повлияли новости о разработке вакцины от COVID-19, а также итоги саммита ЕС, на котором обсуждался бюджет и фонд восстановления экономики Европы от кризиса, вызванного пандемией.

По данным торгов на 18:16 мск, цена сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 3,44% — до $44,77 за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 3,41% — до $42,2 за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI — на 3,52%, до $42,36 за баррель. Это максимальные цены на нефть с 9 марта.

Поистине исторический стимул со стороны руководства Европейского союза является большим позитивом для рынка нефти. Это очень поддержит их экономику и должно привести к улучшению экономических перспектив и повышению спроса на топливо, — цитирует Bloomberg партнёра Again Capital LLC Джона Килдуффа.

Как писал NEWS.ru, чёрное золото эталонных марок начало падать в цене на торгах 20 июля из-за данных об увеличении прироста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире. Сентябрьский фьючерс нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures к утру понедельника торговался на уровне $42,85 за баррель, что на $0,29 (0,67%) ниже цены на закрытии предыдущей сессии. Эти контракты в пятницу упали в цене на $0,23 (0,5%). Августовский фьючерс WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на $0,28 (0,69%) — до $40,31 за баррель. На закрытии прошлой сессии эти контракты потеряли $0,16 (0,4%).