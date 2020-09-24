Нефть Brent подорожала до $42,17 за баррель

https://static.news.ru/photo/42a1c26c-ff01-11ea-b67d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость нефти марки Brent во время торгов утром 25 сентября 2020 года выросла до отметки в $42,17 за баррель. Увеличение составило 0,55%. Повышение наблюдается на фоне ожидания восстановления спроса на углеводороды.

Ноябрьские фьючерсы на смесь WTI дорожают на 0,6% — до $40,55 за «бочку», свидетельствуют данные торгов. По итогам недели аналитики прогнозируют снижение стоимости чёрного золота, так как риски вокруг коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) сохраняются, в то время как возобновление добычи сырья в Ливии может спровоцировать увеличение предложения. Также СМИ сообщали, что министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар объявил, что республика ждёт договора с ОПЕК+ по увеличению экспорта нефти, пишет РИА Новости.

Скачки курса доллара и евро связаны с локальным случаем в департаменте казначейства США. Речь идёт об утечке из баз данных департамента по криминальным расследованиям в отношении подозрительных операций ряда крупнейших банков. В результате произошла массовая «спекулятивная атака» на рынке, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Расследование обнародовал американский портал BuzzFeed, оно касается нескольких банков с мировыми именами, которые помогли клиентам обойти санкции и отмыть нелегально полученные деньги с 1999-го по 2017 год в сумме $2 трлн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вопрос завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» на фоне действий США является делом чести для Германии. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.