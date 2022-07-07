«Не только взятки»: экономист рассказал, как работает коррупция в России Экономист Надоршин: коррупционеры в России получают не только взятки

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Нечистые на руку российские чиновники-коррупционеры получают за свои услуги не только взятки в виде денег, они также получают выгоду от неофициальных связей с теми, с кем «контактов быть не должно», заявил экономист Евгений Надоршин в беседе с «Царьградом». По его мнению, коррупцию в России хорошо описывает знаменитая фраза: «Рука руку моет».

Это не только взятки, которые переходят из чьих-то рук в другие. Нет. Это неофициальные контакты между теми, между кем контактов или быть не должно, или они должны вестись исключительно по формальным каналам, — пояснил Надоршин.

Он считает, что коррупция в России также проявляется в том, что между лицами, которые не должны быть связаны в госуправлении, образуются взаимовыгодные контакты. В таком случае, считает экономист, речь не всегда идет о деньгах. Нередки случаи, когда чиновник, попадая на высокий государственный пост, рассчитывает, что ему «обломятся плюшки», резюмировал Надоршин.

Ранее экс-замначальника управления дорожного хозяйства «Забайкалье» получил 13 лет колонии строгого режима за взятки в 166 млн рублей. Кроме этого, чиновник должен будет выплатить штраф в 120 млн рублей. В законную силу приговор ещё не вступил.