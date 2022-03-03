«Не спасёт, но поможет»: политолог оценил китайскую поддержку России

Китай будет помогать России справляться с западными санкциями, но не себе в ущерб, сообщил политолог Константин Калачёв изданию Sobesednik.ru. Главный рынок для КНР не Россия, а Соединённые Штаты Америки, отметил он.

Отвечаю: не спасёт. Но поможет. Китай, безусловно, на стороне России. Но не себе в ущерб. То есть ни один китайский банк, например, не будет подставляться под санкции и ни одна китайская компания, имеющая диверсифицированный рынок, не будет действовать себе в ущерб. Всё-таки мы для Китая не самый главный рынок. Для них главный рынок — США, — сказал Калачёв.

Внутренний спрос в Китае обуславливает именно американская экономика, объяснил он. Кроме того, китайская сторона умеет выжимать всё ей необходимое из партнёров в трудной ситуации. Также Китай не покроет потребность России в технологиях, считает Калачёв.

На самом деле Китай — не самая технологичная держава, и на многие технологии, которые они используют, другие патентодержатели. Конечно, есть китайские телефоны, есть машины, но это будет не айфон и не «Мерседес», — отметил политолог.

Ранее в Евросоюзе пригрозили России тотальной экономической войной. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что новые санкции вызовут крушение российской экономики.