Названы причины будущего глобального экономического кризиса

Высокая инфляция, наблюдаемая в настоящее время по всему миру, является главным признаком перегрева глобальной экономики, что может привести к серьёзному экономическому кризису. Об этом РИА Новости сообщил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
По его мнению, мировой рост цен
Более вероятен даже не экономический кризис, вызванный сугубо финансовыми факторами, а экономический кризис, вызванный экологическими и социальными факторами, а также факторами корпоративного управления, — заявил Гришунин.
Что же касается России, то он считает, что риск состоит ещё в том, что в мире может снизиться потребление углеводородов — а именно они составляют до 60% российского экспорта.
Ранее сообщалось, что прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа упала утром 11 августа на 33% по сравнению с показателем предыдущего дня. Отмечается, что 10 августа в газотранспортную систему Германии поставлялось по 1,5 млн кубометров в час, сегодня поток снизился до 1 млн кубов.