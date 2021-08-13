Названы причины будущего глобального экономического кризиса

Высокая инфляция, наблюдаемая в настоящее время по всему миру, является главным признаком перегрева глобальной экономики, что может привести к серьёзному экономическому кризису. Об этом РИА Новости сообщил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

По его мнению, мировой рост цен подпитывается и за счёт растущей инфляции в США. Также потенциальные риски связаны с увеличением опасных погодных явлений, вероятностью появления новых опасных вирусов и общим нарастанием социального неравенства.

Более вероятен даже не экономический кризис, вызванный сугубо финансовыми факторами, а экономический кризис, вызванный экологическими и социальными факторами, а также факторами корпоративного управления, — заявил Гришунин.

Что же касается России, то он считает, что риск состоит ещё в том, что в мире может снизиться потребление углеводородов — а именно они составляют до 60% российского экспорта.

Ранее сообщалось, что прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа упала утром 11 августа на 33% по сравнению с показателем предыдущего дня. Отмечается, что 10 августа в газотранспортную систему Германии поставлялось по 1,5 млн кубометров в час, сегодня поток снизился до 1 млн кубов.