Названы факторы, которые повлияют на курс рубля в апреле

Вызвать продолжение укрепления рубля в апреле могут хотя бы частичный переход на систему расчётов за поставки российского газа в рублях и благоприятно развивающаяся спецоперация на Украине. Такое мнение высказал в интервью агентству ПРАЙМ начальник Управления аналитических исследований ИК «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.
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Но если вывести за скобки неопределённые внешние факторы, такие, как возможные новые санкции или даже прямое военное столкновение с одной из стран НАТО или Альянсом в целом, ситуация сейчас благоприятствует тому, чтобы рубль постепенно снижал свою недооценённость, — сказал Александров.
Также укреплению рубля может способствовать запрет на короткие продажи на Московской бирже, требование продажи 80% выручки экспортёрами, сокращение импорта и ещё ряд факторов.
Ранее преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик заявил, что санкции США, вводимые на протяжении многих лет в отношении других стран мира, негативно влияют на доллар. По его словам, в результате ограничений государства вынуждены переходить в международных расчётах на другие валюты, что лишает доллар перспектив на мировом рынке.
В свою очередь, главный аналитик «АЛОР БРОКЕР» Алексей Антонов заявил, что укрепление рубля, которое происходит в последние дни, не является предельным и может продолжиться в условиях ограничений на покупку и вывоз валюты, а также на операции с ней. По его мнению, в описанных условиях доллар может стоить и 50, и даже 30 рублей. При этом он подчеркнул, что чрезмерно дешёвый рубль также не очень выгоден российскому бюджету.