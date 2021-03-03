Названо лучшее применение материнского капитала

https://static.news.ru/photo/be2572c8-7cae-11eb-8f95-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тем, кто имеет возможность воспользоваться материнским капиталом для улучшения жилищных условий, лучше сделать это прямо сейчас. Не стоит передавать эти средства государству и тем более переводить на накопительную часть пенсии, заявила NEWS.ru инвестор, владелец агентства недвижимости Ксения Аверс.

В России сейчас довольно высокий уровень инфляции, и через несколько лет лежащие «мёртвым грузом деньги» могут просто обесцениться, пояснила эксперт.

Несмотря на это, Ксения Аверс не рекомендует инвестировать маткапитал в ценные бумаги в случае, если будет принято соответствующее решение о расширении возможностей для его использования.

То, что сегодня обсуждается — не что иное, как попытка государства переложить деньги из одного кармана в другой. Причём в свой. Власти делают всё возможное, чтобы средства не дошли до конечного потребителя, — подчеркнула эксперт.

Напомним, речь идёт о возможности инвестирования маткапитала «в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками, в пенсионные резервы НПФ».

Цель этих предложений — оставить деньги государству, а маткапитал сделать лишь формальной выплатой, — сказала Аверс.

По её словам, если семьи начнут пользоваться средствами маткапитала по своему усмотрению, государство утратит над ними (деньгами) контроль. По этой причине не стоит ждать принятия поправок, допускающих использование маткапитала для покупки автомобиля или проведения ремонта.