Назван положительный эффект от отрицательной цены на российскую нефть

https://static.news.ru/photo/920eb740-74e3-11ea-80e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: PJSC Lukoil/via Globallookpress.com

Специалист в области энергетики заявил, что российская нефтянка не остановится, несмотря на так называемую отрицательную цену на чёрное золото. Производители просто не могу себе позволить прекратить добычу. Зато ситуация может стимулировать развитие нефтепереработки внутри страны, считает эксперт.

30 марта котировка «Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА» достигла отметки в минус 1,007 тысячи рублей за тонну. А на следующий день цена снизилась до минус 1,2 тысячи. Таким образом, продавец в условиях FIP (Free in pipe) обязан доставить товар к трубопроводу за свой счёт.

Остановить добычу и потом её вернуть бывает дороже, чем те убытки, которые они сейчас будут получать при поставке. Они, наверное, будут работать на заполнение тех ёмкостей, которые у них есть внутри страны. Больших нефтехранилищ у нас нет. Это будет стимулировать к тому, чтобы перерабатывать больше нефти внутри страны, — сказал в эфире НСН ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его оценке, ситуация на нефтяном рынке улучшится к июлю, когда Китай и Европа начнут отходить от пандемии и запускать производство, которому нужны углеводороды.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, и Саудовская Аравия отправила на экспорт сразу 15 танкеров, загруженных 18,8 млн баррелей нефти. Таким образом, королевство начало реализовывать свои обещания нарастить добычу до максимума. При этом продавать чёрное золото Эр-Рияд намерен с огромными скидками.

Такие решения королевства привели к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов. Они стали ответом на то, что РФ в начале марта отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.