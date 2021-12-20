Назван фактор, обеспечивающий преимущество РУСАЛу на рынке алюминия

Преимущество РУСАЛу на мировом рынке алюминия обеспечивают сибирские гидроэлектростанции (ГЭС), сообщил генеральный директор НП НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный ФБА «Экономика сегодня». Он объяснил, что промышленность в России исторически развивалась по принципу близости заводов к источнику энергии.

В случае когда у производства рядом находится источник энергии, её промежуточные потери будут гораздо ниже, так как она имеет свойство сокращаться в процессе доставки до конечного потребителя, а значит, даже при прочих равных углеродный след при российском подходе будет ниже, — сказал Ковшевный.

Он добавил, что повлиять на объём выбросов можно только через реализацию разных подходов к использованию источников электроэнергии. Так, предприятия могут работать за счёт газа, угля или гидроэнергетики. Ковшевный также заявил, что близость нового завода РУСАЛа к ГЭС обеспечивает более экологичное производство.

Ранее сообщалось, что США и Евросоюз намерены вернуть торговлю сталью и алюминием на уровень 2018 года с помощью достигнутых между сторонами договорённостей по пошлинам. Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, США решили приостановить действие пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из Евросоюза.