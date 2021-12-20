Назван фактор, обеспечивающий преимущество РУСАЛу на рынке алюминия
Гендиректор «Руслом.ком»: преимущество РУСАЛу обеспечат сибирские ГЭС
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
17:30, 20 декабря 2021
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Преимущество РУСАЛу на мировом рынке алюминия обеспечивают сибирские гидроэлектростанции (ГЭС), сообщил генеральный директор НП НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный ФБА «Экономика сегодня». Он объяснил, что промышленность в России исторически развивалась по принципу близости заводов к источнику энергии.
В случае когда у производства рядом находится источник энергии, её промежуточные потери будут гораздо ниже, так как она имеет свойство сокращаться в процессе доставки до конечного потребителя, а значит, даже при прочих равных углеродный след при российском подходе будет ниже, — сказал Ковшевный.
Он добавил, что повлиять на объём выбросов можно только через реализацию разных подходов к использованию источников электроэнергии. Так, предприятия могут работать за счёт газа, угля или гидроэнергетики. Ковшевный также заявил, что близость нового завода РУСАЛа к ГЭС обеспечивает более экологичное производство.
Ранее сообщалось, что США и Евросоюз намерены вернуть торговлю сталью и алюминием на уровень 2018 года с помощью достигнутых между сторонами договорённостей по пошлинам. Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, США решили приостановить действие пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из Евросоюза.