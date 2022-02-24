Нацбанк Украины запретил расчёты в российских и белорусских рублях

Национальный банк Украины запретил валютные операции в российских и белорусских рублях. Как сообщается на сайте банка, украинским банкам также запрещены любые расчёты с физическими или юридическими лицами на территории России или Белоруссии.

Уполномоченным учреждениям запрещено проводить любые валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей, — говорится в заявлении НБУ.

Ранее доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко объяснил, почему США не пошли на крайние жёсткие санкции против Москвы, включая отключение от SWIFT. По его словам, при подобном сценарии Москва может реализовать угрозу закрытия для американских авиакомпаний транзита через воздушное пространство РФ и угрозу выхода России из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, в который США вложили немалые средства.

Ещё одним жёстким ответом на санкции США может стать денонсирование договора о сотрудничестве с США в космическом пространстве, что также может стать ударом для Вашингтона. В то же время неприменение радикальных мер с обеих сторон может свидетельствовать о возможности сохранения и продолжения диалога.