Набиуллина рассказала, когда Россия восстановит экономическую активность

https://static.news.ru/photo/e91872a8-cdab-11ea-ad34-fa163e074e61_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: cbr.ru

На восстановление показателя экономической активности у РФ может уйти более полутора лет. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Смягчение денежно-кредитной политики мы продолжили, в первую очередь учитывая, что все еще сохраняются риски отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году. Это связано со значительным снижением экономической активности, падением внутреннего и внешнего спроса, — приводит слова Набиуллиной РИА Новости.

Она отметила, что «восстановление займёт более полутора лет, что окажет сдерживающее влияние на динамику цен».

Совет директоров Центробанка РФ 24 июля принял решение снизить размер ключевой ставки с 4,5% до 4,25% годовых — нового исторического минимума. Руководство регулятора пояснило, что хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным.

Как писал NEWS.ru, регулятор при этом прогнозирует, что ВВП РФ в нынешнем году снизится на 4,5–5,5%.