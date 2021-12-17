Набиуллина надела брошь с Щелкунчиком, объявляя о повышении ставки

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина появилась на брифинге по итогам заседания совета директоров регулятора с брошью в виде Щелкунчика. Персонаж рождественской сказки Гофмана известен способностью разгрызать даже твёрдые орешки. На заседании было принято решение повысить ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт — до 8,5%. Это седьмое подряд повышение ставки, и глава ЦБ не исключила дальнейшего роста. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале Банка России.
Совет директоров склонен считать, что, скорее всего, мы пока ещё не добрали той жёсткости денежно-кредитных условий, которая нужна для возвращения инфляции к цели в следующем году. Поэтому допускаем возможность дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях, — сказала Набиуллина.
Ранее глава ЦБ объяснила, что броши, которые она надевает на мероприятия, всегда имеют смысл и часто указывают на ситуацию в экономике. Впервые брошь с подтекстом Набиуллина надела в марте 2020 года. Украшение в виде неваляшки символизировало меры Центробанка по поддержке финансового сектора во время пандемии. В апреле 2021 года на пресс-конференции после повышения ключевой ставки Набиуллина появилась с брошью в виде золотого сечения.