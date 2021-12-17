Набиуллина надела брошь с Щелкунчиком, объявляя о повышении ставки

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Минимальный тариф поездок на такси подорожает более чем на 20% в следующем году, сообщила эксперт по безопасности на транспорте Юлия Манн в беседе с «Радио 1». Она объяснила, что иначе работа в такси не будет оправдывать расходы.

В 2022 году мы ожидаем увеличения базовых тарифов на перевозку, хотя бы небольшого. Если сейчас есть минимальный тариф 99 рублей, то в будущем году он должен стать хотя бы 120....