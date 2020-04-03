Набиулинна рассказала о мерах для сохранения сбережений россиян

https://static.news.ru/photo/f013374c-75ad-11ea-b49b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России делает всё, чтобы сбережения россиян не обесценивались. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Центральный банк делает все, чтобы сбережения не обесценивались, — цитирует её ТАСС.

Набиуллина добавила, что сбережения обесцениваются при высокой инфляции и пообещала сделать всё, чтобы сдержать её. По её мнению, банковские депозиты по-прежнему остаются достаточно привлекательным способом сбережения.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что налоги на доходы по банковским вкладам свыше миллиона рублей начнут удерживаться с 2022 года с доходов, полученных в 2021 году. Эта мера не коснётся процентных доходов граждан, полученных в 2020 году. Кроме того, налогом будет облагаться не сама сумма банковского вклада, а исключительно получаемые с него проценты, писал NEWS.ru.