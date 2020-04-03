Экономика

Набиулинна рассказала о мерах для сохранения сбережений россиян

15:45, 03 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России делает всё, чтобы сбережения россиян не обесценивались. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Центральный банк делает все, чтобы сбережения не обесценивались,цитирует её ТАСС.

Набиуллина добавила, что сбережения обесцениваются при высокой инфляции и пообещала сделать всё, чтобы сдержать её. По её мнению, банковские депозиты по-прежнему остаются достаточно привлекательным способом сбережения.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что налоги на доходы по банковским вкладам свыше миллиона рублей начнут удерживаться с 2022 года с доходов, полученных в 2021 году. Эта мера не коснётся процентных доходов граждан, полученных в 2020 году. Кроме того, налогом будет облагаться не сама сумма банковского вклада, а исключительно получаемые с него проценты, писал NEWS.ru.

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