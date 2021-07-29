На Украине оценили шансы на остановку «Северного потока-2»

На Украине объяснили, почему возлагают надежды на остановку проекта «Северный поток-2». Об этом пишет «Лента.ру».

В первую очередь, ожидания связаны с формой соглашения США и Германии, заявил глава оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) Сергей Макогон. По его мнению, под совместным заявлением МИД Германии и Госдепа США подписей нет, и по сути речь идет о простой декларации, а не о сделке.

Поэтому я считаю, что у нас еще есть очень большие шансы бороться за сохранение транзита и против «Северного потока-2», — сказал Макогон.

Глава ГТС выразил уверенность, что маршрут предстоит сертифицировать, а это требует выполнения жёстких норм европейского энергетического законодательства. Следить за этими и другими формальностями будут не только украинские власти, но и Польша, отметил Макогон.

Ранее сообщалось, что противоречия между американскими политиками никак не смогут помешать реализации проекта «Северный поток-2». По мнению политолога Ольги Орловой, внутренняя политика американских властей сейчас больше напоминает работу украинской Верховной рады — заявления выстроены на шантаже и голословных обвинениях.

Сенаторы-республиканцы из банковского комитета собираются заблокировать утверждение двух кандидатур в американский Минфин, если администрация Джо Байдена не введет новые санкции в отношении «Северного потока — 2».

США и Германия 21 июля достигли соглашения по проекту «Северный поток — 2». В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Это соглашение так и не устроило американскую сторону.