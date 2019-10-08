https://static.news.ru/photo/3c1c2f30-e9d7-11e9-a5c6-fa163e074e61_660.jpg Кристалина Георгиева Фото: Сергей Булкин/News.ru

Темпы роста экономики в 2019 году станут самыми низкими с начала десятилетия, их снижение прогнозируется почти у 90% стран мира. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

В 2019 году мы ожидаем снижение экономического роста в почти 90% [стран] мира. Мировая экономика сейчас находится в синхронизированном спаде. Этот широкомасштабный спад означает, что темпы экономического роста в этом году упадут до самого низкого показателя с начала десятилетия, — цитирует Георгиеву ТАСС .

Глава МВФ напомнила, что «два года назад мировая экономика была в синхронизированном экономическом подъёме», и темпы экономического роста 75% стран мира с точки зрения ВВП тогда ускорились.

Как писал News.ru, согласно прогнозу социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленному Минэкономразвития, российская экономика продемонстрирует стагнацию, если темпы мирового роста снизятся ниже уровня 2%, а цены на нефть упадут до $40 за баррель.