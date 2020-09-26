Миронов назвал сомнительной новую методику расчёта МРОТ

https://static.news.ru/photo/8ea7ca84-0169-11eb-9cec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов счёл сомнительной предлагаемую новую методику расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ). Он предположил, что из-за неё в 2021-м МРОТ поднимется всего на 5,5% вместо минимально необходимого трёхкратного роста. Ранее кабмин одобрил проект изменений в закон о прожиточном минимуме и минимальном размере оплаты труда, согласно которому МРОТ до 2026 года будет установлен на уровне 42% медианной зарплаты.

Спешное одобрение столь сомнительной методики не позволит честно считать стоимость ежемесячной минимальной потребительской корзины по стране и будет мешать реальной борьбе с бедностью, — цитирует РИА Новости Миронова.

По его словам, прожиточный минимум и МРОТ сейчас исчисляются из стоимости потребительской корзины, утверждённой правительством в размере 160 рублей в день, что совершенно не соответствует реальной жизни, так как не учитывает целый ряд жизненно важных расходов. Благодаря новой методике расчёта МРОТ лишь ненамного превысит прогнозную инфляцию, а «прожиточный минимум и вовсе упадёт на 4,4%».

Потребительская корзина — далеко не идеальный параметр. Но это прозрачный понятный способ оценить, что человеку нужно, чтобы поддерживать достойный уровень жизни. А вместо этого нам предлагают исходить из «средней температуры по больнице», абстрактной величины, от которой ни жарко ни холодно, — подчеркнул Миронов.

Лидер СР также отметил, что новая методика создавалась без обсуждения с общественностью и депутатами.

Как писал NEWS.ru, специфика распределения граждан в РФ по уровню среднедушевых доходов и средней зарплаты крайне неравномерна и несправедлива, считает депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, экс-министр труда Оксана Дмитриева. Сейчас в России примерно две трети населения получают зарплату ниже среднего, поэтому реального улучшения благосостояния россиян после внедрения нового подхода к расчёту прожиточного минимума и МРОТ ждать не стоит. Правильнее было бы, считает депутат, рассчитывать МРОТ от средней заработной платы. Также Дмитриева не согласна с расчётом прожиточного минимума пенсионерам на уровне 86% от минимума, положенного трудоспособному человеку. Потребности пенсионера включают расходы на лекарства, уход, медицинскую помощь, что отнюдь не дешевле, чем для трудоспособного населения.

Законопроект, предполагающий изменение минимального размера оплаты труда с 2021 года, одобрен правительством. Кроме того, в кабмине одобрили инициативу об изменении прожиточного минимума.