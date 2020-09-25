Правительство одобрило законопроект об изменении МРОТ

https://static.news.ru/photo/ca54eaea-ff29-11ea-8bba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Законопроект, предполагающий изменение минимального размера оплаты труда с 2021 года, одобрен правительством.

Кроме того, в кабмине одобрили инициативу об изменении прожиточного минимума, говорится на сайте правительства. Проекты законов будут в установленном порядке внесены в Государственную думу.

Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации"» и статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, — говорится в сообщении кабмина.

Ранее, как писал NEWS.ru, Министерство труда представило на заседании правительства проект самого значимого изменения в соцподдержке — новый подход к установлению прожиточного минимума (ПМ) и МРОТ. Со следующего года предлагается отказаться от «карточной» системы расчёта прожиточного минимума как статистической корзины потребления и определить его как часть среднедушевого дохода в размере 44,2%.