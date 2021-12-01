Минтруд изменит правила получения детских пособий для предпринимателей

Минтруд согласился с предложением бизнес-омбудсмена Бориса Титова исключить гранты для ИП из доходов, учитываемых при назначении детских пособий. Как говорится в письме за подписью замминистра труда Андрея Пудова, это позволит матерям-одиночкам не отказываться от создания собственного дела из-за бюрократических формальностей, сообщает ТАСС.

Омбудсмен сообщил правительству, что к нему часто обращаются матери-одиночки, получившие гранты на создание ИП в рамках государственных программ поддержки занятости. Между тем региональные органы социальной защиты населения отказывают им в предоставлении пособий на ребёнка из-за превышения планки среднедушевого дохода после получения этих грантов.

Если бы они знали, что им откажут в пособии на детей, то не стали бы открывать своё дело, — подчёркивает омбудсмен.

Решить эту проблему он предложил, законодательно изменив порядок назначения денежных выплат и перестав учитывать помощь в создании собственного дела при расчёте среднедушевого дохода семьи. Минтруд согласен с этой позицией и до конца года планирует внести изменения в соответствующее постановление правительства. Как указал представитель министерства, финансовая помощь на организацию собственного дела «имеет целевой характер и направлена на реализацию конкретных мероприятий по организации трудовой деятельности», а целевое расходование средств контролируется грантодателем.

Ранее сообщалось, что Минтруд намерен изменить критерии оценки нуждаемости при назначении ежемесячных пособий на детей и беременным женщинам. В ведомстве подготовили соответствующий проект постановления правительства, который, как ожидается, будет подписан до конца года и вступит в силу в 2022 году. Кроме того, из имущественного ценза исключат собственность, которая находится в розыске или под арестом, а также ту, что была приобретена за счёт целевых субсидий.