«Известия»: Минтруд предложил изменить правила назначения пособий на детей

Минтруд намерен изменить критерии оценки нуждаемости при назначении ежемесячных пособий на детей и беременным женщинам. В ведомстве подготовили соответствующий проект постановления правительства, который, как ожидается, будет подписан до конца года и вступит в силу в 2022 году, сообщают «Известия».

Издание отмечает , что региональные власти смогут назначать пособия на детей от трёх до семи лет по месту жительства даже при отсутствии регистрации. Помимо этого, изменение затронет и оценки доходов. При их расчёте не будет учитываться госпомощь на имущество. Будут исключены налоговые вычеты и гранты на предпринимательство.

Изменить также предлагается правила нулевого дохода и имущественного ценза. Минтруд предложил освободить от правила нулевого дохода беременных, которые на момент подачи заявления находятся на сроке более 12 недель. Также женщина, у которой отсутствовал доход, сможет получить выплаты, если шесть месяцев вынашивания ребенка пришлись на период расчёта среднедушевого дохода.

Кроме того, из имущественного ценза исключат собственность, которая находится в розыске или под арестом, а также ту, что была приобретена за счёт целевых субсидий.

Ранее стало известно, что ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала об увеличении детских выплат с 1 января 2022 года. Речь идёт об индексации выплат льготникам, детских пособий и выплат многодетным семьям в Москве. Другие регионы также поднимут размер социальной помощи.