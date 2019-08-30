https://static.news.ru/photo/c7aec224-cb23-11e9-af4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: belneftekhim.by

Минск планирует до конца текущего года выйти на прежние объёмы экспорта углеводородов. Снижение показателей произошло в результате попадания в трубопроводы загрязнённой нефти весной 2019-го, рассказал председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Представитель предприятия добавил, что в первом полугодии вывоз продукции компании «упал» до 80,9% к уровню 2018 года.

Основные причины — это снижение экспорта белорусской нефти, а также нефтепродуктов из-за уменьшения объёмов переработки на белорусских НПЗ, обусловленного загрязнением нефтепровода, — цитирует его агентство БелТА .

Кроме того, продолжил Рыбаков, произошло снижение котировок на «чёрное золото» и на его производные.

Ранее News.ru сообщал, что Белоруссия выразила сомнение в обеспечении плановых объёмов транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба» до конца текущего года. Об этом заявил рассказал замглавы госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.