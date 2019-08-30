Минск планирует до конца текущего года выйти на прежние объёмы экспорта углеводородов. Снижение показателей произошло в результате попадания в трубопроводы загрязнённой нефти весной 2019-го, рассказал председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Представитель предприятия добавил, что в первом полугодии вывоз продукции компании «упал» до 80,9% к уровню 2018 года.
Основные причины — это снижение экспорта белорусской нефти, а также нефтепродуктов из-за уменьшения объёмов переработки на белорусских НПЗ, обусловленного загрязнением нефтепровода, — цитирует его агентство БелТА.
Кроме того, продолжил Рыбаков, произошло снижение котировок на «чёрное золото» и на его производные.
Ранее News.ru сообщал, что Белоруссия выразила сомнение в обеспечении плановых объёмов транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба» до конца текущего года. Об этом заявил рассказал замглавы госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.