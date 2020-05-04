Минпромторг получит 5 млрд рублей на промышленные проекты

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Российское правительство выделило 5 млрд рублей на предоставление субсидий «Российскому фонду технологического развития».

Средства выделены на финансовое обеспечение проектов по внедрению перспективных технологий в промышленности, разработке высокотехнологичной промышленной продукции, а также реализацию технологических и промышленных проектов в приоритетных направлениях промышленности и в рамках импортозамещения. В общей сложности — не менее 12 проектов.

Минпромторг проконтролирует эффективное использование субсидий и подготовит доклад до 1 февраля будущего года.

Как писал NEWS.ru, ранее специалисты Института экономической политики имени Гайдара сообщили, что снижение спроса на промышленную продукцию в апреле 2020 года сопоставимо с уровнем 2008 года.