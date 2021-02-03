Минпромторг не планирует масштабировать вмешательство в торговлю

https://static.news.ru/photo/c4a174e2-6644-11eb-8582-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти не планируют масштабировать вмешательство государства в торговле, в том числе в ценообразование. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании с представителями торговых сетей.

В пресс-службе министерства заявили, что Мантуров назвал 2020 год успешным для крупного продовольственного ретейла. Он подчеркнул необходимость обеспечения соглашений по ценам на сахар и масло до 1 апреля 2021 года.

Масштабирования государственного вмешательства в торговую сферу, в том числе в ценообразование, не планируется, а Минпромторг России выступает за максимальное сохранение рыночных механизмов, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в рамках совещания было принято решение обратиться в Центробанк с просьбой снизить размер комиссии за эквайринг, поскольку на экономику розничной торговли оказывает существенное влияние банковский тариф за безналичные платежи за товары по банковским картам.

Как писал NEWS.ru, ранее в Минпромторге объяснили, почему не будут поддерживать россиян продуктами.