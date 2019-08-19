https://static.news.ru/photo/6c15b07e-c319-11e9-8a40-fa163e074e61_660.jpg Байкал Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Министерство природных ресурсов РФ к концу 2019 года поставит на кадастровый учёт от 56 до 85 заповедников. В настоящее время на учёте стоят 45 территорий.

Денежные средства на землеустройство по ряду территорий уже выделены, в августе планируем довести средства ещё по нескольким территориям, — передаёт слова директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий и Байкальской природной территории Ивана Шмакова ТАСС.

Как ранее писал News.ru, сотрудники Кроноцкого заповедника рассказали, почему так дорого съездить в Долину гейзеров на Камчатке. Стоимость однодневной экскурсии составляет в среднем 45 тыс. рублей.