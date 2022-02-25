Министр финансов ФРГ: Берлин вводит «полную блокаду» российских банков

↵Немецкий Министр финансов Кристиан Линднер сообщил, что Германия почти полностью прекратила вести бизнес с РФ на фоне экономической блокады российских банков, передаёт слова министра ТАСС. На данный момент между странами возможны только отдельные транзакции.

Мы уже имеем полную блокаду российских банков, тем самым бизнес с Россией уже практически прекращён. В отдельном случае транзакции пока еще возможны, например для оплаты поставок газа или чтобы немецкие компании могли осуществлять переводы собственным дочерним предприятиям в России, — отметил он.

Евросоюз подготовил второй пакет санкций против России, который затронет 70% банковского рынка страны и ключевые госкомпании, включая оборонный сектор. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по результатам очередного саммита ЕС.

Кроме того Евросоюз запретит продажу всех самолётов и оборудования российским авиакомпаниям. Заводы Airbus находятся в ряде стран Европы, Китае, Индии и США. Окончательная сборка самолетов производится во французской Тулузе и немецком Гамбурге.

Также будет ограничен доступ России к передовым полупроводниковым технологиям.