Минфин сократит расходы на Владимира Путина на 15 млн рублей

https://static.news.ru/photo/a40e7ea0-03e3-11eb-b4da-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство финансов предложило сократить расходы на содержание президента РФ Владимира Путина, но увеличить на его администрацию. Это следует из проекта федерального бюджета на 2021–2023 годы, который был внесён накануне в Госдуму.

В документе предложено потратить почти 27,5 млрд рублей на «Функционирование Президента Российской Федерации». Это на 7,7% больше, чем планировалось изначально. Из них порядка 149 млн рублей ежегодно пойдёт на содержание и функционирование именно президента (ранее на это выделялось около 164 млн), а около 14,8 млрд рублей — на обеспечение работы его администрации, пишет «Парламентская газета».

Кроме того, ежегодно закладывается более 1,2 млрд рублей на обеспечение зарубежных визитов делегаций высших органов власти, а по 11,3 млрд рублей ежегодно — на Управление делами президента. 10,2 млрд из них пойдёт на поддержку неправительственных организаций.

Увеличение расходов на работу администрации президента объясняется в пояснительной записке структурными изменениями, произошедшими в 2020 году, и ростом планируемых субсидий. А сокращение расходов на Владимира Путина, как отмечает РБК, может быть связано, в частности, с оптимизацией незащищённых статей бюджета на 10% в ближайшие три года.

В середине августа Владимир Путин обнародовал свою декларацию о доходах. Из неё следует, что в 2019 году глава государства заработал 9,726 млн рублей. Таким образом, средний ежемесячный доход лидера составил почти 810 тыс. руб. При этом зарплата президента более чем на 1 млн рублей превысила показатель 2018-го, когда политик задекларировал около 8,65 млн руб. Рекорд по-прежнему принадлежит 2017-му — тогда Путин заработал свыше 18,7 млн рублей, однако более крупная сумма объясняется продажей участка земли площадью 15 соток, писал NEWS.ru.