Минфин попросили расширить льготы при продаже подержанной техники

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась в Минфин с предложением снизить налоговую нагрузку при продаже подержанных товаров, включая умные часы, посудомоечные машины, микроволновые печи и кухонные плиты. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации в Минфин.

Авторы письма предлагают расширить перечень техники, при перепродаже которой НДС будет рассчитан по межценовой разнице. По их мнению, это будет способствовать развитию рынка этих устройств, позволит снизить цену для потребителей и повысить уровень прозрачности сделок по обмену старых товаров на новые. В список предлагается включить умные часы и компьютеры-моноблоки, посудомоечные машины, микроволновые и другие печи, кухонные плиты, аппаратуру для воспроизведения звука, наушники, модемы, игровые приставки и так далее.

Также РАТЭК считает нужным снизить налоговую нагрузку на перепродажу компьютеров-моноблоков, поскольку они схожи по параметрам с портативными компьютерами, которые уже включены в проект перечня. Кроме того, некоторые магазины электроники уже предоставляют возможности обмена старых моноблоков на новые, и их официальное включение в список позволит обеспечить прозрачные и единообразные условия обмена.

C 2022 года ретейл сможет воспользоваться льготами по НДС при перепродаже подержанной бытовой техники и электроники, а розничные продавцы смогут снизить налогооблагаемую базу на стоимость покупки товара у физлица. В список «льготных» товаров Минфин предложил включить мобильные телефоны, холодильники и морозильники, стиральные машины, пылесосы, ноутбуки, планшеты и компьютеры. Ожидается, что расчёт НДС по межценовой разнице сделает налогообложение при перепродаже более справедливым, и ретейлеры смогут платить за подержанные товары большую сумму благодаря сокращению издержек. Сами торговцы полагают, что решение проблемы с налогообложением положительно скажется на развивающемся рынке обмена старой техники на новую и позволит перейти от покупок подержанной техники с рук к покупке её у официальных ретейлеров или на маркетплейсах.

Ранее сообщалось, что продажи крупной бытовой техники в России в I квартале побили рекордные показатели докризисного 2014 года. За три месяца россияне купили 3,3 млн холодильников, стиральных, посудомоечных машин и прочей техники для дома и кухни на 76,3 млрд рублей. В I же квартале 2021 года россияне потратили на технику 76,3 млрд рублей, что на 18% превышает показатели прошлого года. В продажах бытовой техники лидируют стиральные машины (27%) и холодильники (21%). Рост спроса эксперты связывают с пандемией коронавируса, которая побудила многих россиян обновить домашнюю технику.