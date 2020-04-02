Минэнерго РФ планирует не допустить роста цен на бензин выше инфляции

https://static.news.ru/photo/9d1dc3fe-750d-11ea-b50b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство энергетики поставило перед собой цель в условиях значительного спроса на топливо не допустить роста цен на него выше инфляции. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.

Пока стоимость бензина на АЗС выросла год к году только на 2%, сказал Новак.

Главная задача — сохранить уровень цен не выше уровня инфляции. Сегодня они, если отметить цены за заправках, растут не выше инфляции. Если год к году брать цифры, то на автобензин цены в этом году выше, чем в прошлом году, всего на 2%, — приводит слова министра ТАСС.

Он подчеркнул, что этот показатель ниже уровня инфляции. Новак также добавил, что сейчас спрос на бензин резко упал.

Глава Минэнерго выразил надежду на то, что в ближайшие месяцы после выхода с карантина и увеличения экономической активности спрос на бензин поднимется.

Как писал NEWS.ru, ранее Новак сообщил, что в России снизилось потребление бензина на АЗС на 10–15% из-за мер по борьбе с распространением коронавируса, в Москве снижение составило 20–30%.