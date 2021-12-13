Минэнерго предложило вернуть продажу пива на АЗС

Минэнерго предлагает вынести на обсуждение снятие запрета на продажу слабоалкогольных напитков на автозаправках. Такой доклад министерство направило в правительство, сообщают «Известия».
В обращении ведомство предлагает Минпромторгу
Реализация идеи может принести АЗС дополнительно по 30–40 копеек с каждого литра топлива. Однако, эксперты указывают, что уровень алкоголизации россиян снижается, а стимулов покупать пиво по пути у людей с учётом развития торговли довольно мало.
Ранее новое исследование Высшей школы экономики (ВШЭ) показало, что объём нелегальной пивной продукции в первом полугодии 2021 года увеличился до 14% из-за открытия границ. По мнению специалистов, это может привести к потерям бюджета до 30 млрд рублей в год, в том числе из-за недобора платежей по акцизу на пиво на уровне 26–27 млрд рублей.