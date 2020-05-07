Миллиардер предсказал подорожание нефти до $100

https://static.news.ru/photo/6a039838-905e-11ea-8da5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Египетский миллиардер Нагиб Савирис ожидает повышения цен на нефть до $100 за баррель. По его мнению, такой показатель будет достигнут через полтора года.

Существующую ситуацию он назвал результатом ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией с целью уничтожения сланцевой нефтедобычи в США.

Москва и Эр-Рияд знали о предстоящем падении цен на нефть из-за пандемии, но пошли на усугубление ситуации, чтобы «убить конкурента» и тем самым добиться подорожания нефти до $50–60 за баррель, сказал миллиардер в интервью телеканалу CNBC.

Савирис также усомнился в том, что на цены могла повлиять мартовская сделка ОПЕК+. По его словам, сырьё подорожало бы в любом случае из-за сокращения потребления.

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович спрогнозировал повышение цен на нефть к концу 2020 года. Он полагает, что она может вернуться к интервалу $30–40 за баррель.