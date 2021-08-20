Меркель призвала продлить договор с Украиной по транзиту российского газа

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за продление договора с Украиной о транзите российского газа. Соответствующее заявление она сделала на деловой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, Меркель обсудила с президентом России ситуацию вокруг строительства трубопровода «Северный поток — 2», а также заключённые с США договорённости по проекту. Помимо этого стороны также поговорили на тему отношений РФ и ФРГ, обсудили распространение коронавирусной инфекции в мире, а также ситуацию на юго-востоке Украины и Минские договорённости.

Немецкий политик в последний раз приехала в Москву в роли канцлера. В сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, Меркель отказалась выдвигаться на новый политический срок. Она занимала должность канцлера на протяжении последних 16 лет — с 22 ноября 2005 года.

Ранее сообщалось, что поставки газа по двум ниткам газопровода «Северный поток — 2» могут начаться уже в октябре текущего года. Объёмы же прокачки будут зависеть от условий запуска обеих ниток газопровода и ситуации на газовом рынке. По словам замглавы Фонда энергетической безопасности Алексея Гривача, Европе может потребоваться запуск обеих ниток газопровода до конца года.