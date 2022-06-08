«Макдоналдс» останется работать в России до 2023 года «Макдоналдс» на вокзалах и в аэропортах России продолжит работать по франшизе до 2023 года

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Рестораны «Макдоналдс» на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга продолжат работать по франшизе до 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компании-франчайзи. По словам собеседника агентства, российская фирма заключила с американской корпорацией уникальное соглашение, которое нельзя разорвать.

«Макдоналдсы» в аэропортах и на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга будут работать до 2023 года — у «Росинтера» уникальное соглашение, согласно которому американская корпорация не может забрать франшизу. Они спокойно могут работать, — сказал источник.

В настоящее время продолжают работать рестораны сети в международных аэропортах Шереметьево и Домодедово, на Ленинградском вокзале в Москве, в аэропорту Пулково и на вокзалах Санкт-Петербурга — Московском, Финляндском и Балтийском.

Информацию о том, что точки общепита не закроются после перезапуска бренда, подтвердил ТАСС сотрудник ресторана «Макдоналдс» на Ленинградском вокзале.

«Макдоналдс» не предоставлял франшизу в России до 2012 года, когда российское подразделение корпорации заключило с ООО «Развитие РОСТ», входящее в холдинг «Росинтер ресторантс холдинг», первое подобное соглашение. Согласно договору, российская фирма получала право открывать точки общепита под брендом «Макдоналдс» в терминалах международных аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково в Московской области, в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, а также на московских и петербургских железнодорожных вокзалах. Срок действия соглашения рассчитан на 20 лет.

Ранее сообщалось, что 12 июня в Москве и области начнут работать 15 ресторанов «Макдоналдс». После ухода компании из России по стране закрылось около 850 ресторанов, в том числе на Большой Бронной в Москве. Бизнес был продан действующему лицензиату Александру Говору, который сможет управлять ресторанами под новым брендом.