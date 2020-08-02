Мантуров рассказал о мерах поддержки автопрома РФ на 2021 год

https://static.news.ru/photo/77194488-d54a-11ea-8ef8-fa163e074e61_660.jpg Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Меры государственной поддержки автопрома в России будут продлены на 2021 год, однако не в таких объёмах, как сейчас. Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, в этом году выделенные 25 млрд рублей на стимулирование спроса поддержат продажи более 200 тысяч автомобилей.

По его словам, планируется сохранить программы перевода автомобилей на газ, льготного автокредитования, автолизинга, «Доступную аренду».

Мы точно сохраним (все эти программы. — NEWS.ru) в тех формах, которые в прошлом и в этом году демонстрируют свою эффективность и заинтересованность в них потребителей. Если мы говорим про льготное кредитование, мы исходим из того, что этот пакет мер поддержки должен перейти и на 2021 год, остаётся открытым вопрос объёмов, — сказал Мантуров в интервью ТАСС.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании автолизинга для каршеринговых компаний. Государство будет субсидировать им до четверти расходов на приобретение автомобилей отечественного производства.

Скидку будут предоставлять в рамках программы «Доступная аренда» гражданам, предпринимателям, работающим по упрощённой системе налогообложения, и компаниям, планирующим предоставлять лизинговую технику в аренду. Основное условие программы — транспортное средство должно быть произведено в России. Таким образом в правительстве хотят поддержать отечественный автопром и в рамках этой программы реализовать только в 2020 году около 14 тыс. автомобилей, писал NEWS.ru.