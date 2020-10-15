Мантуров: падение курса рубля на 20% — это «круто»

https://static.news.ru/photo/39c535e0-0f4e-11eb-a111-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью американскому деловому агентству Bloomberg заявил, что падение курса рубля на 20% по отношению к доллару США — это «круто».

Агентство отмечает , что далеко не все представители российского истеблишмента полагают, что падение рубля на 20% это повод «плакать». Среди тех, кто оптимистичен — российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров, полагающий, что такое падение — это «круто», добавляет Bloomberg.

Российские компании, не зависящие от импорта, «сейчас находятся в благоприятном положении», заявил в среду в интервью Мантуров, — пишет агентство.

Bloomberg отмечает, что Кремль принял меры по снижению зависимости компаний от импорта, поскольку санкции США и Европы ограничили доступ России к международным рынкам в 2014 году. Мантуров три года назад сказал, что курс 62 рубля за доллар будет оптимальным уровнем для России. В четверг валюта торговалась около 78 за доллар, напоминает Bloomberg.

Как писал NEWS.ru, на фоне резкого ослабления рубля бегство инвесторов из рублёвых активов остановить уже невозможно. Банк России при этом не спешил принимать какие-либо меры. При этом от регулятора ждали начала продажи выручки от сделки со Сбербанком.

Падение курса национальной валюты гарантированно ведет к удорожанию любого импорта для экономики. Для России этот вопрос более чем актуален, ведь основу импорта составляют сырьевые товары, а вовсе не продукты с добавленной стоимостью. Нередко такие товары производятся в России с использованием импортных ресурсов, включая зарубежные станки и другую технику. Кроме этого, дорожает и продовольственный импорт.