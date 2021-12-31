Максимальный размер пособия по безработице вырос в 2022 году

Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году составит 12 792 рубля. Это сумма, которую россиянин сможет получать с 1 января, говорится в соответствующем постановлении правительства.

Минимальный размер пособия по безработице будет составлять 1500 рублей. Максимальный размер пособия по безработице в 2021 году составлял 12 130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года. При регистрации человека в качестве безработного он изначально будет получать 75% заработка после регистрации, но не более 12 792 рублей.

Следующие три месяца размер пособия составит 60% заработка, но не более 5 тысяч рублей. Максимальное пособие назначается людям, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход. Минимальное — тем, кто прежде не работали по найму либо не работали длительное время, либо были уволены за виновные действия.

Пенсионный фонд России в 2022 году расширит меры социальной поддержки, дополнив их теми, которые сейчас назначаются органами социальной защиты и Рострудом. При этом условия получения поддержки не изменятся, надо будет, как и прежде, лишь обратиться с заявлением