https://static.news.ru/photo/35242306-32f0-11ea-b04b-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» заявил, что Россия хочет поставлять нефть в республику по ценам выше мировых.

Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой. Где это видано? — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Как ранее писал NEWS.ru, белорусский лидер заявил, что республику ждёт непростой год. Он подчеркнул, что мировая экономика сейчас нестабильна. По его словам, страна всё может перенести, если люди сплотятся, потому что успех заключается в единстве.