Лучшие стажировки для выпускников появятся на портале «Работа в России»

https://static.news.ru/photo/fcbf5288-ba4e-11ea-8ce4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перечень лучших практик для стажировки будущих выпускников появится на портале «Работа в России». Такое поручение дал Минтруда, Минобрнауки и Минпросвещения премьер Михаил Мишустин.

У субъектов Российской Федерации есть лучшие практики организации сервиса стажировок для будущих выпускников. Это очень важный вопрос. Здесь я просил бы министерство труда создать на портале «Работа в России» перечень таких лучших практик, — сказал Мишустин.

Минобрнауки и Минпросвещения в связи с этим следует организовать использование данного сервиса образовательными организациями, чтобы направлять на представленные на сайте стажировки будущих выпускников. К тому же, надо определиться с источником их финансирования.

Премьер также выразил надежду, что россияне, несмотря на непростую ситуацию, не только сохранят работу, но и смогут найти новые вакансии, пишет РИА Новости. Мишустин обратился также к министру финансов Антону Силуанову с просьбой ускорить проработку вопроса о выделении денег на реализацию предоставления услуг в сфере занятости в электронном виде именно на портале «Работа в России».

Ранее NEWS.ru сообщал, что выпускникам высших и средних учебных заведений необходимо помочь с трудоустройством в условиях кризиса. С таким предложением выступил председатель правительства России Михаил Мишустин.