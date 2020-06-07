Ливия возобновила добычу нефти на крупнейшем месторождении

https://static.news.ru/photo/2ae2f56e-a8c7-11ea-99ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press

Национальная нефтяная корпорация Ливии сообщила о возобновлении нефтедобычи на крупнейшем месторождении страны Эш-Шарара.

Полное восстановление работы будет завершено в течение 90 дней, передаёт Libyaalahrar. Организация будет добывать 30 тысяч баррелей топлива в сутки.

Как писал NEWS.ru, национальная нефтяная компания Ливии сообщала, что экономические потери от сокращения добычи нефти в стране с начала года составили $3,5 млрд.

В 2019 году добыча нефти достигла 1,1 млн баррелей в сутки. В начале 2020 года Ливийская национальная армия под руководством генерала Халифы Хафтара заблокировала морские терминалы для экспорта сырья.

Нефтяная промышленность в Ливии была фактически остановлена, в стране закрылись крупнейшие месторождения, такие как Эш-Шарара и Эль-Филь.