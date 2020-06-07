Ливия возобновила добычу нефти на крупнейшем месторождении

Национальная нефтяная корпорация Ливии сообщила о возобновлении нефтедобычи на крупнейшем месторождении страны Эш-Шарара.
Полное восстановление работы будет завершено в течение 90 дней,
Как писал NEWS.ru, национальная нефтяная компания Ливии сообщала, что экономические потери от сокращения добычи нефти в стране с начала года составили $3,5 млрд.
В 2019 году добыча нефти достигла 1,1 млн баррелей в сутки. В начале 2020 года Ливийская национальная армия под руководством генерала Халифы Хафтара заблокировала морские терминалы для экспорта сырья.
Нефтяная промышленность в Ливии была фактически остановлена, в стране закрылись крупнейшие месторождения, такие как Эш-Шарара и Эль-Филь.
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